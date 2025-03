Neumayer trotzt Fieber und steht in Runde zwei von Kigali

Noch am Sonntag musste Lukas Neumayer (ATP 208) im fernen Kigali mit Fieber das Bett hüten, zwei Tage später zieht er beim zweiten Ruanda-Challenger in die zweite Runde ein.

Der an fünf gesetzte Salzburger besiegt am Dienstag in seinem Auftaktspiel den Franzosen Maxime Chezal (ATP 329) in zwei Sätzen mit 6:2, 6:4.

Neumayer bekommt es nun mit dem italienischen Qualifikanten Gabriele Pennaforti (ATP 433) zu tun.

Schwärzler und Neuchrist out

Der 24-jährige Römer hat in Kigali bereits einen ÖTV-Spieler auf der Abschussliste: Pennaforti schlägt ebenfalls am Dienstag den Vorarlberger Joel Schwärzler klar mit 6:4, 6:2. In der Vorwoche scheiterte der 19-jährige Schwärzler beim ersten Kigali-Challenger an Landsmann Max Neuchrist im Achtelfinale.

Der Wiener muss sich diesmal allerdings wie Schwärzler in Runde eins geschlagen geben: Neuchrist verliert gegen den Franzosen Clement Tabur (ATP 341) mit 6:7 (6), 4:6.

Bereits am Montag musste sich Filip Misolic in der ersten Runde von Kigali geschlagen geben.