Misolic verpasst Finale und Sprung in die Top 100

Österreichs aktuell bestplatzierter Tennisspieler Filip Misolic hat den erstmaligen Sprung in die Top 100 im ATP-Ranking und auch einen fixen Startplatz im Hauptfeld der US Open am Freitag verpasst.

Der 23-jährige Steirer verliert beim ATP125-Challenger in Braunschweig das Halbfinale gegen den als Nummer 4 gesetzten Argentinier Mariano Navone nach 2:34 Stunden 7:5, 4:6, 3:6 und liegt damit im Live-Ranking auf Platz 104.

Da diese Woche die letzte vor der Deadline für den Hauptbewerb der am 24. August beginnenden US Open ist, geht sich das fixe Hauptfeld-Ticket nicht mehr aus.

Misolic könnte allerdings durch einige Ausfälle eventuell noch knapp reinrutschen. Er spielt nun noch zwei ATP-Turniere auf Sand: kommende Woche in Båstad und dann das Heimturnier in Kitzbühel.