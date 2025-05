Lucas Miedler steht in Genf im Halbfinale

Genf scheint ein guter Boden für die rot-weiß-roten Asse zu sein.

Neben Sebastian Ofner (Steirer eliminiert Nummer 24 der Welt!>>>) steht auch Lucas Miedler im Doppelbewerb im Halbfinale des ATP-250-Turniers.

Der 28-jährige Niederösterreicher gewinnt am Donnerstag an der Seite seines portugiesen Partners Francisco Cabral 6:1, 3:6, 10:7 im Match-Tiebreak gegen die beiden an drei gesetzten Australier Matthew Ebden und John Peers.

Im Kampf um einen Platz im Endspiel bekommen es Miedler/Cabral mit Ariel Behar/Joran Vliegen (ISR/BEL) zu tun.