Arbeitet Alexander Zverev bald mit dem Onkel von Rafael Nadal zusammen?

Nach Informationen von "Sky" bahnt sich ein Trainer-Hammer an, denn Toni Nadal soll künftig den 28-jährigen Deutschen coachen. Der 64-Jährige trainierte jahrelang seinen Neffen Rafael, mit dem er unzählige Erfolge feierte. Darüber hinaus könnte "Rafa" als Mentor auch ins Team einsteigen.

Die Anzeichen verdichten sich, da sich Zverev aktuell auf Mallorca befindet. Auf der Insel hält sich der Weltranglistendritte in der Rafa Nadal Academy fit. Der Hamburger, der aktuell von seinem Vater trainiert wird, läuft seiner Form hinterher. Zuletzt scheiterte Zverev in Wimbledon in Runde eins.

Danach offenbarte der Deutsche mentale Probleme (Alle Infos >>>) und verzichtete auch auf einen Start beim ATP-Turnier in Gstaad. Er strebt eine Rückkehr auf die Tour beim Masters in Toronto Ende Juli an.

