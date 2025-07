ATP in Kitzbühel heute: Yannick Hanfmann - Lukas Neumayer

Beim Generali Open in Kitzbühel kommt es heute in Runde eins zum Aufeinandertreffen zwischen Lukas Neumayer und Yannick Hanfmann (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Österreicher erreichte zuletzt beim ATP-Challenger-Turnier in San Marino die dritte Runde und musste sich dort dem Slowaken Lukas Klein mit 1:2 in Sätzen in geschlagen geben. Der mittlerweile 22-Jährige ist aktuell die Nummer 162 der ATP-Weltrangliste.

Neumayers Gegner in Runde eins ist der Deutsche Yannick Hanfmann, der die Nummer 141 der Welt ist. Der 33-Jährige besiegte in der Qualifikation zuletzt den Slowaken Andrej Martin mit 2:0 in Sätzen.

Lukas Neumayer - Yannick Hanfmann im LIVE-Ticker: