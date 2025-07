ATP in Kitzbühel LIVE: Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff

Sebastian Ofner trifft beim Generali Open in Kitzbühel heute in Runde eins auf den Deutschen Jan-Lennard Struff (2. Parti ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Österreichs Nummer eins belegt derzeit den 138. Rang der ATP-Weltrangliste. Zuletzt musste sich der 29-Jährige beim Turnier in Bastad (SWE) dem Bosnier Damir Dzumhur geschlagen geben.

Davor erreichte Ofner beim Rasenklassiker in Wimbledon die dritte Runde. Dort verlor der Österreicher mit 0:3 gegen die Nummer 20 der Welt, Grigor Dimitrov.

Sein kommender Gegner in Kitzbühel ist der Deutsche Jan-Lennard Struff. Die Nummer 152 der Welt siegte in der Qualifikation gegen Juri Rodionov zuletzt mit 2:0 in Sätzen.