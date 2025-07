Beim Generali Open in Kitzbühel treffen heute Filip Misolic und Thomas Martin Etcheverry aufeinander (3. Partie nach 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der 23-jährige Misolic belegt aktuell Platz 97 in der ATP-Weltrangliste. Beim letzten Turnier in Bastad (SWE) auf Sand musste sich der Österreicher nach zwei Siegen in Runde drei dem Argentinier Camilo Ugo Carabelli mit 0:2 in Sätzen geschlagen geben.

Der nun kommende Gegner in Kitzbühel heißt Thomas Martin Etcheverry und ist die Nummer 58 der Welt. Beim ATP-Turnier in Gstaad (SUI) verlor der 26-Jährige in Runde eins gegen den Franzosen Arthur Cazaux.

Filip Misolic - Tomas Etcheverry im LIVE-Ticker: