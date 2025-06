17. Sieg in Folge! Alcaraz steht im Finale vom Queen´s Club

Tennis-Star Carlos Alcaraz hat beim ATP500-Turnier im Londoner Queen's Club das Finale erreicht. Der Spanier schaltet im Halbfinale Landsmann Roberto Bautista Agut mit 6:4, 6:4 aus.

Im Endspiel trifft der French-Open-Sieger nun aber nicht wie erwartet auf den Briten Jack Draper, sondern Jiri Lehecka. Der 23-Jährige, Nummer 30 der Weltrangliste, besiegt Draper mit 6:4, 4:6, 7:5 und ist damit der erste Tscheche seit 15 Jahren, der in einem Finale eines Rasenturniers steht.

Nachdem der topgesetzte Alcaraz unter der Woche in einem mehr als dreistündigen Match gegen Jaume Munar am Rande einer Niederlage gewandelt war, musste er gegen Bautista Agut kaum an seine Grenzen gehen. Der Queen's-Champion von 2023 brachte nach frühen Breaks in beiden Sätzen nach 90 Minuten seinen 17. Sieg in Folge in trockene Tücher.

"Ich habe das Gefühl, dass ich großartiges Tennis spiele und mich immer wohler fühle", sagt Alcaraz nach dem 250. Sieg auf der ATP-Tour.

Zverev verpasst Finale in Halle

Für Alexander Zverev ist unterdessen der Traum vom Turniersieg im eigenen Land ausgeträumt. Der Weltranglisten-Dritte verliert im Halbfinale von Halle gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:7(3), 7:6(1), 4:6 und muss damit weiter auf seinen ersten Rasen-Titel warten.

Für Zverev ist es die vierte Niederlage in Serie gegen den Russen. Das Endspiel bestreitet Medwedew gegen Alexander Bublik (KAZ), der sich gegen Karen Chatschanow (RUS-8) 4:6, 7:6(5), 6:4 durchsetzt. Bublik hat im Achtelfinale überraschend den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (ITA) aus dem Bewerb geworfen.

