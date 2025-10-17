NEWS

Miedler misslingt Stadthallen-Generalprobe

Der 29-Jährige scheidet mit seinem brasilianischen Partner in Stockholm im Viertelfinale aus. Alexander Erler hat noch Finalchancen.

Österreichs aktuell bestplatzierter Tennis-Doppelmann, Lucas Miedler, hat am Freitag an der Seite seines portugiesischen Partners Francisco Cabral das Viertelfinale von Stockholm verloren.

Der Weltranglisten-25., der im Vorjahr mit Ex-Partner Alexander Erler in der Wiener Stadthalle triumphiert hatte, und Cabral unterlagen Adam Pavlasek/Jan Zielinski (CZE/POL) nach 90 Minuten 7:5,3:6,7:10.

Erler kämpft mit dem US-Amerikaner Robert Galloway am Samstag gegen die topgesetzten Italiener Simone Bolelli/Andrea Vavassori um den Einzug ins Finale.

Es wäre das erste Tour-Finale des Tirolers seit dem Ende der Zusammenarbeit mit Miedler vor einem Jahr in Wien.

