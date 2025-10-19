Medvedev durchbricht Titelfluch

Daniil Medvedev beendet eine lange Durststrecke ohne Titelgewinn. Der Russe entscheidet das ATP-250-Turnier in Almaty (Kasachstan) für sich. Im Finale ringt er den Franzosen Corentin Moutet in drei Sätzen 7:5, 4:6, 6:3 nieder.



Über zweieinhalb Stunden liefern sich die beiden einen intensiven Kampf mit spektaukulären Ballwechseln.

Der Franzose stellt den Russen mit seinem unorthodoxen Stil immer wieder vor Probleme. Im Entscheidungssatz wird Moutet aber fehleranfälliger und Medvedev gelingt beim Stand von 3:3 das entscheidende Break.

Medvedev und Moutet im Wien-Teilnehmerfeld

Der 29-Jährige beendet damit eine zweieinhalbjährige Durststrecke. Zuletzt war er im Mai 2023 beim Masters-1000-Turnier in Rom erfolgreich. Es ist sein 21. Turniersieg, allesamt in unterschiedlichen Städten.

Für ihn und auch für seinen Finalgegner Moutet geht es in der kommenden Woche bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle weiter. Im Race to Turin liegt er derzeit auf Rang 13, allerdings fehlen auf den derzeit Achtplatzierten Lorenzo Musetti schon knapp 1000 Punkte.