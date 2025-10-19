Turniersieg in Stockholm: Erler mit Erfolgserlebnis nach Wien
Der Tiroler triumphiert beim ATP-250-Turnier in Stockholm an der Seite des US-Manns Robert Galloway. Für das Duo ist es der erste gemeinsame Titel.
Alexander Erler kommt mit einem Erfolgserlebnis zu den Erste Bank Open nach Wien. Gemeinsam mit seinem Partner Robert Galloway (USA) holt der 27-Jährige beim ATP-250-Turnier in Stockholm den Titel.
Es ist der erste Turniersieg in dieser Konstellation. Das Duo entscheidet das Finale gegen Vasil Kirkov (USA)/Bart Stevens (NED) mit 6:3 und 6:2 klar für sich.
Erler/Galloway holen bei 3:2 im ersten Satz das erste Break, bei 5:2 bieten sich ihnen bereits zwei Chancen zum Satzgewinn, der daraufhin trotz Breakballs für Kirkov/Stevens gelingt.
Den Rückenwind vom Gewinn des ersten Satzes können die beiden mitnehmen. Sie ziehen im zweiten Durchgang auf 4:0 davon und lassen sich den Sieg nicht mehr nehmen.