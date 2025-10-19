Erler A / Galloway R E/G
Kirkov V / Stevens B K/S
Endstand
2:0
6:3 , 6:2
NEWS

Turniersieg in Stockholm: Erler mit Erfolgserlebnis nach Wien

Der Tiroler triumphiert beim ATP-250-Turnier in Stockholm an der Seite des US-Manns Robert Galloway. Für das Duo ist es der erste gemeinsame Titel.

Turniersieg in Stockholm: Erler mit Erfolgserlebnis nach Wien

Kommentare

Alexander Erler kommt mit einem Erfolgserlebnis zu den Erste Bank Open nach Wien. Gemeinsam mit seinem Partner Robert Galloway (USA) holt der 27-Jährige beim ATP-250-Turnier in Stockholm den Titel.

Es ist der erste Turniersieg in dieser Konstellation. Das Duo entscheidet das Finale gegen Vasil Kirkov (USA)/Bart Stevens (NED) mit 6:3 und 6:2 klar für sich.

Erler/Galloway holen bei 3:2 im ersten Satz das erste Break, bei 5:2 bieten sich ihnen bereits zwei Chancen zum Satzgewinn, der daraufhin trotz Breakballs für Kirkov/Stevens gelingt.

Den Rückenwind vom Gewinn des ersten Satzes können die beiden mitnehmen. Sie ziehen im zweiten Durchgang auf 4:0 davon und lassen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

