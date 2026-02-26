NEWS
Leichtathletik: Vize-Weltmeisterin für zwei Jahre gesperrt
Die Äthiopierin verliert dadurch ihre Silbermedaille der Hallen-WM 2025.
Die äthiopische Leichtathletin Diribe Welteji wurde vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Vergehen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt.
Die Vize-Weltmeisterin über 1.500 m von 2023 habe sich im Februar vergangenen Jahres ohne plausiblen Grund geweigert, eine Probe abzugeben, urteilte der Richter am Donnerstag.
Welteji verliert auch ihre Silbermedaille von der Hallen-WM im März vergangenen Jahres.