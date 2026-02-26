Leichtathletik: Vize-Weltmeisterin für zwei Jahre gesperrt

Die äthiopische Leichtathletin Diribe Welteji wurde vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Vergehen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt.

Die Vize-Weltmeisterin über 1.500 m von 2023 habe sich im Februar vergangenen Jahres ohne plausiblen Grund geweigert, eine Probe abzugeben, urteilte der Richter am Donnerstag.

Welteji verliert auch ihre Silbermedaille von der Hallen-WM im März vergangenen Jahres.