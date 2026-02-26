NEWS

Leichtathletik: Vize-Weltmeisterin für zwei Jahre gesperrt

Die Äthiopierin verliert dadurch ihre Silbermedaille der Hallen-WM 2025.

Leichtathletik: Vize-Weltmeisterin für zwei Jahre gesperrt Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die äthiopische Leichtathletin Diribe Welteji wurde vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Vergehen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt.

Die Vize-Weltmeisterin über 1.500 m von 2023 habe sich im Februar vergangenen Jahres ohne plausiblen Grund geweigert, eine Probe abzugeben, urteilte der Richter am Donnerstag.

Welteji verliert auch ihre Silbermedaille von der Hallen-WM im März vergangenen Jahres.

Mehr zum Thema

Gegen Suljovic: Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

Gegen Suljovic: Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

Mehr Sport
4
Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Tennis - ATP
1
Österreichischer NFL-Export will zu Olympia

Österreichischer NFL-Export will zu Olympia

Football
4
Kurios! "Wut-Raum" bei Tennis-Turnier in Texas

Kurios! "Wut-Raum" bei Tennis-Turnier in Texas

Tennis - WTA
9
Europa League LIVE: Roter Stern Belgrad - OSC Lille

Europa League LIVE: Roter Stern Belgrad - OSC Lille

Europa League
Lewandowski-Erbe: Barca an City-Stürmer interessiert

Lewandowski-Erbe: Barca an City-Stürmer interessiert

La Liga
4
Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Die Startliste für die Abfahrt der Frauen in Soldeu

Ski Alpin

Kommentare

Leichtathletik Sport-Mix Dopingsperre Anti-Doping Welt-Anti-Doping-Agentur Mehr Sport Leichtathletik-WM 2023