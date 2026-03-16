Die legendärsten Sportler-Auftritte in Filmen

Die Oscars liegen hinter uns. Sie sind wohl unumstritten das größte und prestigeträchtigste Event der Entertainment-Branche.

Auch einige Sport-Stars haben einen Ausflug auf die Kino-Leinwand gewagt. Einige liehen einer Animations-Figur die Stimme, andere beendeten ihre sportliche Karriere, um in Hollywood aus dem Ganzen schöpfen zu können.

In der folgenden Liste findet man Weltmeister, Ballon d'Or-Sieger, und Rekordhalter aus den unterschiedlichsten Bereichen des Spitzensports, die ihren Fußabdruck in Film und Fernsehen hinterließen - egal ob in großen Rollen oder in Form von Cameos: