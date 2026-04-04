Die Oberwart Gunners haben mit einem 90:84-Heimsieg über die Flyers Wels ihre Chance auf den Gewinn der Platzierungsrunde in der win2day Basketball Superliga gewahrt.

Der Titelverteidiger drehte gegen die Oberösterreicher dank einer starken Defensivleistung in der zweiten Halbzeit (48:32) und einer Trefferquote von 50 Prozent von jenseits der Dreipunktelinie einen zwischenzeitlichen 14-Punkte-Rückstand.

Oberwart gewann damit auch das fünfte aufeinanderfolgende Heimspiel gegen Wels.

Leader Kapfenberg verliert

Aufgrund der gleichzeitigen Niederlage von Tabellenführer Kapfenberg, der den personell dezimierten Klosterneuburg Dukes auswärts klar mit 76:86 unterlag und bereits zum dritten Mal in Folge ohne Punkte blieb, konnte Oberwart den Rückstand im Kampf um den Top-Seed für die Playoffs 2026 auf zwei Punkte verringern.

Die Steirer haben aber bereits am Montag die nächste Chance, mit einem Heimsieg über den BC Vienna den Gewinn der Platzierungsrunde zu fixieren.

Qualirunde: Swans und Lions siegen klar

In der Qualifikationsrunde haben die Swans Gmunden und auch die Traiskirchen Lions jeweils klare Siege nachgelegt: Die Oberösterreicher setzten sich daheim mit 103:94 gegen St. Pölten durch, die Niederösterreicher triumphierten auswärts in Fürstenfeld 110:79.

Beide Teams haben ihre Teilnahme an den Playoffs bereits sicher. Am Montag treffen die beiden Mannschaften im direkten Duell aufeinander.