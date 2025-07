Tour de France: Premiere für Mona Mitterwallner

Während die Männer die vorletzte Etappe der Tour de France bestreiten, startet am Samstag die vierte Auflage der Frauen-Tour de France.

Mit von der Partie ist erstmals auch Mountainbike-Ass Mona Mitterwallner, die seit dieser Saison für Human Powered Health auch im Straßen-Radrennsport mitmischt.

Nach der Vuelta ist es ihre zweite Grand Tour, bei der auch Christina Schweinberger (Fenix) und Valentina Cavallar (Arkéa) am Start sind. Die Rundfahrt endet am 9. August in Châtel.

Die von acht auf neun Etappen verlängerte Tour startet im westfranzösischen Vannes und führt von der Bretagne durch das Zentralmassiv in die Alpen. Die Frauen-Ausgabe war 2022 wiederbelebt worden, nachdem sie zwischen 1984 und 2009 mit wechselnden Namen ausgetragen worden war.

Achte Etappe im Fokus

Mitterwallner war auch schon bei der Vuelta am Start, musste diese nach einem Sturz auf der dritten Etappe aber beenden. Nun möchte sie sich erstmals bei einer Grand Tour mit den Kletterinnen messen. Die ersten fünf Etappen sind aber für Sprinter, erst danach geht es in die Berge.

"Da will ich mir eine Etappe raussuchen, wo ich richtig gut abliefere. Vor allem auf die achte Etappe mit einem 20 Kilometer langen Anstieg mit 1.600 Höhenmetern freue ich mich und hoffe, dass ich da vorne dabei bin."

"Freue mich voll auf erste Tour de France"

Das Level auf der WorldTour sei sehr hoch und die Belastungen freilich ganz anders als im Mountainbike-Weltcup.

"Bei Straßenrennen muss man im Feld viel konzentrierter fahren und es geht meist im Finale richtig zur Sache. Ich freue mich voll auf meine erste Tour de France und vielleicht erwische ich mal eine Fluchtgruppe", sagt die 23-jährige Tirolerin.

Die Wienerin Cavallar gilt als starke Kletterin und hatte im Vorjahr mit einem siebenten Etappenrang samt Bergwertungssieg sowie Gesamtrang 22 aufgezeigt.

Die 25 größten weiblichen Sport-Ikonen