Tour de France: Pogacar schlüpft in Gelbes Trikot

Titelverteidiger Tadej Pogacar ist am Mittwoch im Einzelzeitfahren der Tour de France ins Gelbe Trikot gefahren. Der Slowene belegte im 33 km langen Kampf gegen die Uhr in Caen 16 Sekunden hinter Tagessieger Remco Evenepoel Platz zwei.

Sein härtester Widersacher im Kampf um den Gesamtsieg, der Däne Jonas Vingegaard, erlitt eine Niederlage und liegt als Gesamtvierter nun 1:13 Minuten zurück. Österreichs Hoffnung Felix Gall verlor als Zeitfahr-39. 3:04 Minuten auf Evenepoel.

In der Gesamtwertung verbesserte sich Gall um eine Position auf Rang 18. Bis zum Ende der Frankreich-Rundfahrt am 27. Juli in Paris steht nur noch ein Kampf gegen die Uhr auf dem Programm. Es handelt sich dabei am Freitag nächster Woche um ein 10,9 km langes Bergzeitfahren in den Pyrenäen.