Der 29-Jährige Norweger Jonas Abrahamsen gewinnt den 157 km langen Abschnitt durch das hügelige Umland von Toulouse hauchdünn vor dem Schweizer Mauro Schmid.

Titelverteidiger Tadej Pogačar erlebt im Finale durch einen Sturz einen Schreckmoment, der unverletzt gebliebene Slowene schließt aber rechtzeitig wieder zu seinen Rivalen um den Gesamtsieg auf.

Das Gelbe Trikot bleibt vor der ersten Pyrenäen-Etappe mit der Bergankunft in Hautacam am Donnerstag auf den Schultern von Ben Healy. Der Ire aus dem EF-Team führt rund eine halbe Minute vor Pogačar. Dahinter folgen die Mitfavoriten Remco Evenepoel und Jonas Vingegaard.

Felix Gall behält vor der ersten echten Bergetappe mit 3.800 Höhenmetern seinen starken 14. Rang mit 5:38 Minuten Rückstand.

Gall und Co. warten auf gestürzten Titelverteidiger

Pogačar kommt nach dem letzten Anstieg rund fünf Kilometer vor dem Ziel zu Sturz und liegt deshalb zunächst deutlich hinter Vingegaard, Healy, Gall und Co. Diese nutzen den Vorteil aber nicht aus, sondern warten auf den Weltmeister, wofür sich Pogačar auf der Strecke noch bedankt. Der Slowene kam mit Abschürfungen ins Ziel und gab sofort an, dass abgesehen davon alles in Ordnung sei

Das Spitzenduo Abrahamsen und Schmid halten in der Endphase den nachjagenden Mathieu van der Poel um sieben Sekunden in Schach. Abrahamsen sorgt vor dem Schweizer Meister Schmid für den ersten Tour-Sieg der norwegischen Uno-X-Mannschaft, die dank einer Wildcard an der Frankreich-Rundfahrt teilnimmt.