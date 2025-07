Gall und Pogacar im Hauptfeld bei belgischem Doppelsieg

Der Belgier Tim Wellens hat erstmals eine Etappe bei der Tour de France gewonnen.

Der 34-Jährige setzte sich von einer Ausreißergruppe erfolgreich ab und entschied am Sonntag das 169,3 Kilometer lange Teilstück von Muret nach Carcassonne für sich und führt vor Victor Campenaerts (+1:28 Minuten) einen belgischen Doppelsieg an. Dritter wurde der Franzose Julian Alaphilippe (+1:36).

Der gesamtführende Titelverteidiger Tadej Pogacar kam wie Verfolger Jonas Vingegaard und auch Österreichs Aushängeschild Felix Gall mit dem Hauptfeld ins Ziel. Die weiteren Österreicher Marco Haller (68.) und Gregor Mühlberger (73.) hatten am Ende einen Rückstand von 6:07 Minuten.

Alles beim alten in der Gesamtwertung

Im Kampf um den Gesamtsieg gab es keine Änderungen: Der Slowene Pogacar hat ein Plus von 4:13 Minuten auf Vingegaard, der drittplatzierte Deutsche Florian Lipowitz liegt 7:53 Minuten zurück.

Gall ist nach wie vor Siebenter, ihm fehlen exakt zwölf Minuten auf den Spitzenreiter. Mühlberger ist als 24. (+1:10:19 Std.) und zweitbester Österreicher auch noch gut platziert.

Am Montag dürfen die Protagonisten einmal durchschnaufen, steht doch ein Ruhetag an. Am Dienstag folgt mit dem Mont Ventoux ein erneutes Kletter-Spektakel. Von Montpellier geht es über 171,5 Kilometer hinauf zur Bergankunft auf dem legendären Tour-Klassiker in 1.910 Metern Höhe.