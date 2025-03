Moutainbike-Weltmeisterin Mitterwallner feiert Straßendebüt

Für Cross-Country-Mountainbikerin Mona Mitterwallner wird es am Samstag erstmals im Straßenrennsport ernst.

Die 23-jährige Tirolerin, die sich im Vorjahr zum zweiten Mal en suite zur Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon gekürt hatte, feiert bei der Strade Bianche rund um Siena ihr World-Tour-Debüt im Team von Human Powered Health. Ebenfalls in diesem Tagesrennen dabei ist Christina Schweinberger (Fenix).

Mitterwallner ist zuletzt allerdings in ihren Ambitionen, beide Sportarten zu betreiben, etwas zurückgeworfen worden. "Ich habe leider noch eine hartnäckige Verkühlung gehabt in Spanien, die hat sich so drei Wochen hingezogen. Ich habe in den letzten paar Tagen aber doch ein paar gute Trainings reingebracht", sagte die Tirolerin.

Mitterwallner freut sich auf Debüt

Ihre Erwartungen sind nicht zu hoch gesteckt, hatte sich Mitterwallner doch nach einem Sturz auf einer Skitour eine Knöchelverletzung zugezogen, die operiert werden musste.

"Wir sind jetzt sieben Wochen nach der Operation, langsam wird der rechte Knöchel wieder gleich stark wie der linke. Natürlich bin ich noch im Trainingsrückstand, aber ich bin sehr aufgeregt und freue mich, dass ich dabei sein darf", meinte Mitterwallner, die von einem "mega harten" Rennen spricht. "Wir haben 2.239 Höhenmeter auf 139,6 km."

Neben Mitterwallner versucht sich auch Laura Stigger dieses Jahr im Straßenrennsport. Sie fährt für Worx-Protime, für sie ist es aber eine Rückkehr, hatte sie doch 2018 in Innsbruck den Junioren-WM-Titel geholt.