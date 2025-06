MotoGP-Star gibt bei der Tour of Austria sein Radsport-Debüt

Die Tour of Austria wird um eine Attraktion reicher. MotoGP-Pilot Aleix Espargaro bestreitet in Österreich sein erstes Profi-Radrennen.

Der Spanier startet am 9. Juli als Teil des World-Tour-Teams von Lidl-Trek beim fünftägigen Etappenrennen. Er wird damit auch Teamkollege von Tour-de-France-Etappensieger Patrick Konrad.

Espargaro ist dreifacher Rennsieger in der MotoGP und hat sich mit Ende 2024 aus dem regulären Renngeschehen in der Königsklasse zurückgezogen. Seit heuer ist der 35-Jährige bei Honda als Testfahrer aktiv und hat in der laufenden Saison bereits zwei Wildcard-Einsätze in Jerez und Silverstone absolviert.

Ein weiterer folgt kommendes Wochenende in Assen.

Keine Erwartungen an sein Radsport-Debüt

Mit Anfang des Jahres machte Espargaro zudem seine ersten Schritte im Radsport und stieß als Botschafter zum WorldTeam Lidl-Trek. Er nahm daraufhin an Trainingslagern mit dem Team teil und profitierte vom Coaching der Performance-Mitarbeiter.

Nun will sich der gebürtige Katalane in Österreich beweisen. "Ich bin sehr glücklich darüber, wie dieses Jahr verlaufen ist. Es hat mein Leben und alles, was ich bisher getan habe, komplett verändert", sagte Espargaro. Er hätte sich als Radsportler "enorm weiterentwickelt und in diesen sechs Monaten viel gelernt", meinte der 35-Jährige.

"Ich fühle mich gut und kann es kaum erwarten, Rennen zu fahren und meine Beine gegen einige der besten Radsportler der Welt zu testen. Ich werde ein starkes Team um mich haben, das mir die Grundlagen beibringt."

Erwartungen an sein Radsport-Debüt hegte er keine. "Die Tour of Austria wird eine schöne Herausforderung. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu lernen, meinen Teamkollegen zu helfen und vor allem das Leiden zu genießen", so Espargaro abschließend.

Die Tour of Austria startet am 9. Juli in Steyr und endet am 13. Juli in Feldkirch.

