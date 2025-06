Tour of Austria: ÖRV-Ass Großschartner heiß auf Gesamtsieg

Für Felix Großschartner soll die fünfte Teilnahme an der Tour of Austria die erfolgreichste werden.

"Ich will um den Gesamtsieg mitkämpfen und einen Etappensieg holen", sagte der 31-jährige Oberösterreicher, der derzeit bei der Tour de Suisse fährt.

Mit Isaac del Toro könnte ein großer Konkurrent aus dem eigenen UAE Team Emirates kommen, der Zweite des Giro d'Italia steht auf der vorläufigen Nennliste. "Wenn Isaac fährt, ist er sicher der Top-Favorit", betonte Großschartner.

Stärkstes Starterfeld der letzten Jahre

Die Österreich-Rundfahrt startet am 9. Juli in Steyr und endet am 13. Juli in Feldkirch. "Gerade beim Auftakt in Steyr will ich unbedingt was zeigen", sagte Großschartner.

2017 war er schon Gesamtdritter, vergangenes Jahr eine Position dahinter Vierter. "Es ist sicher eines der besten Starterfelder der letzten Jahre.

Es ist gut für die Rundfahrt und die internationale Reputation, dass so viele WorldTour-Teams dabei sind", verlautete der Türkei-Rundfahrt-Sieger von 2019.

Die größten Tragödien der Radsport-Geschichte