Gall verteidigt zweiten Platz auf Giro-Königsetappe erfolgreich

Der Osttiroler Felix Gall hat am Freitag auf der Königsetappe des Giro d'Italia seinen zweiten Gesamtrang mit Erfolg verteidigt.

Der 28-Jährige vom Team Decathlon kam nach 151 Kilometern von Feltre zur Bergankunft in Alleghe unmittelbar vor dem dänischen Gesamtführenden Jonas Vingegaard ins Ziel.

Der Rückstand nach Bewältigung von rund 4.800 Höhenmetern auf Vingegaards siegreichen US-Teamkollegen Sepp Kuss betrug 39 Sekunden.

Erster Etappensieg für Kuss

Zweiter und Dritter wurden der Kanadier Derek Gee-West und der Italiener Giulia Ciccone, das Lidl-Duo hatte 13 bzw. 36 Sekunden Rückstand. Für Kuss ist es der erste Giro-Etappensieg, Vingegaards Edelhelfer hat an diesem Tag auf eigene Faust fahren dürfen.

2,2 km vor dem Ziel war er entscheidend am bis dahin führenden Ciccone vorbeigegangen. Am Samstag steht eine weitere schwierige Bergetappe auf dem Programm, ehe die Tour am Sonntag in Rom zu Ende geht.