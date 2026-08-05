NEWS

Gall belegt bei zweiter Etappe der Burgos-Rundfahrt Spitzenplatz

Nach dem Erfolg am Mittwoch reiht sich der Österreicher als Gesamtzehnter ein.

Gall belegt bei zweiter Etappe der Burgos-Rundfahrt Spitzenplatz Foto: © IMAGO / Sirotti
Textquelle: © APA
Kommentare

Rad-Aushängeschild Felix Gall fährt auf der zweiten Etappe der Burgos-Rundfahrt einen Spitzenplatz ein.

Der Osttiroler belegt am Mittwoch bei der Bergankunft in Pineda de la Sierra den fünften Platz, drei Sekunden hinter dem siegreichen Briten Oscar Onley (Ineos).

In der Gesamtwertung belegt der 28-Jährige nach zwei von fünf Etappen Rang zehn (+13 Sek.). Für den Giro-Zweiten vom Decathlon-Team ist das Rennen ein Test für die am 22. August beginnende Spanien-Rundfahrt.

Am Donnerstag steht zum Abschluss des Teilstücks ein steileres Finish über 9 km auf dem Programm, nachdem die Spitzenfahrer am Mittwoch nach 3,4 km bergauf mit geringen Zeitabständen ins Ziel kamen.

Mehr zum Thema

Cavallar bei Tour-Etappen-Sieg von Schweizerin abgeschlagen

Cavallar bei Tour-Etappen-Sieg von Schweizerin abgeschlagen

Radsport
2
Pioneers stellen neuen Cheftrainer vor

Pioneers stellen neuen Cheftrainer vor

ICE Hockey League
TSV Hartberg verpflichtet ehemaligen RB-Leipzig-Stürmer

TSV Hartberg verpflichtet ehemaligen RB-Leipzig-Stürmer

Bundesliga
1
Brasiliens WM-Buhmann wechselt für 87,5 Millionen Euro Ablöse

Brasiliens WM-Buhmann wechselt für 87,5 Millionen Euro Ablöse

Premier League
Spielverschiebungen in der Bundesliga! Das sind die neuen Termine

Spielverschiebungen in der Bundesliga! Das sind die neuen Termine

Bundesliga
10
Böser Sturz! Weltcup-Abfahrerin bricht sich Bein

Böser Sturz! Weltcup-Abfahrerin bricht sich Bein

Ski Alpin
Auch die europäischen Ligen stellen sich gegen Infantino

Auch die europäischen Ligen stellen sich gegen Infantino

Fußball
5

Kommentare

Radsport Felix Gall