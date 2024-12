"Käfig frei" - Die Vendetta 42 auf LAOLA1

Uns erwarten in der letzten Vendetta Fight Night des Jahres 2024 unter dem Motto "Weihnachtszeit" wieder spektakuläre Wettkämpfe und LAOLA1 ist selbstverständlich wieder mit dabei.

Die gesamte Veranstaltung wird im Stream und im TV am Samstag ab 17:00 Uhr live bei LAOLA1 übertragen.

In den Vorkämpfen messen sich unsere österreichischen Talente mit Kontrahenten aus der Slowakei, der Ukraine, Ungarn und anderen Staaten.

Ipek kehrt nach Verletzungspause zurück

Ab ca. 19:30 Uhr werden zwei Slap-Battle-Wettbewerbe stattfinden. Bei dieser Disziplin stehen sich zwei Slap-Profis gegenüber und versuchen, sich abwechselnd auf gut Deutsch mit einer "Watschen" auf die Matte zu legen. Die Münze entscheidet, wer zuerst dran ist und somit vorteilhaft in den Contest starten darf. Es wird je ein Wettbewerb im Schwergewicht und einer im Superschwergewicht ausgetragen. Unsere Einschätzung: "KO-Garantie". Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen.

Danach sind die Profis am Werk und werden euch mit ihren außergewöhnlichen Kampfkünsten begeistern. Neben zwei Bare Knuckle Fights werden sich unsere Sportler in den Disziplinen K1, MMA und Extreme Boxing messen.

Am Start sind dieses Mal unter anderen der österreichische Star im K1, Vahit Ipek. Er bestreitet nach einer längeren verletzungsbedingten Pause seinen Kampf gegen den Griechen Giorgos Iliadis. Der Superschwergewicht-Kämpfer Patryck Sztorc aus Polen wird versuchen, dem Griechen Michail Karamousketas den K1 Vendetta Titel abzunehmen. In dieser Gewichtsklasse kann ein Schlag den Kampf entscheiden.

Ausnahmetalent aus Wien kämpft um Amateurtitel

Das junge Ausnahmetalent aus Wien, Ömer Kandiraz, der in seinem letzten Kampf das Publikum und die Kampfsportexperten mit seiner physischen Form und Technik begeistern konnte, wird in der Disziplin K1 um den Amateur-Titel in der Gewichtsklasse bis 84kg gegen Lazslo Nyari aus Ungarn antreten. Der 19-jährige Kandiraz wird jetzt schon in der K1-Szene als aufstrebender Stern gefeiert.

In der neuen Königsklasse des Kampfsports, dem Bare Knuckle Fight, erhält Murat Aktas nach seinem erfolgreichen Comeback die Chance gegen Benjamin Horvath aus Linz um den Vendetta Bare Knuckle Lightweight-Titel zu kämpfen.

Beide standen sich bereits vor sieben Jahren bei der Vendetta 12 in einem MMA Kampf gegenüber. Damals konnte Aktas seinen Gegner im Bodenkampf in der zweiten Runde zur Aufgabe zwingen. Dieses Mal wird der Kampf im Stehen ausgetragen. Wer ist der bessere Striker? Wer hat sich in den letzten sieben Jahren besser entwickelt?

Davit Mate aus Ungarn hat seine letzten vier Kämpfe bei Vendetta immer vorzeitig durch KO gewonnen. Kann er diese Serie gegen den erfahrenen Rumänen Ionut Busuioc aufrecht halten? Außer Frage steht, dass es auch dieses Mal absolut spannend wird.

Weiterer spannender Kampf

Im zweiten Bare Knuckle Fight treten zwei Kontrahenten in den Käfig, die miteinander noch eine offene Rechnung haben. Bei der Vendetta 38 in Györ hat György Matisz aus Ungarn nach Ablauf der Rundenzeit einen Schwinger gelandet und Mathias Matic aus Vorarlberg, der seine Deckung bereits aufgegeben hatte, hart getroffen und zu Boden geschickt.

Dieser Kampf wurde aufgrund dieser Regelverletzung als No-Contest gewertet, was bedeutet, dass es keinen Gewinner oder Verlierer gab. Nun will Martic seine persönliche Vendetta austragen und den Zuschauern zeigen, dass er der bessere Mann im Käfig ist.

