Zwölfjährige verpasst Medaille bei Schwimm-WM erneut knapp

Die erst zwölfjährige Yu Zidi hat bei der Schwimm-WM in Singapur am Donnerstag als neuerlich Vierte eine Medaille wieder nur knapp verpasst.

Der Chinesin fehlten über 200 m Delfin 31 Hundertstel auf Bronze. Der Sieg ging in überlegener Manier in 2:01,99 Minuten zum dritten Mal bei diesen Titelkämpfen an die 18-jährige Kanadierin Summer McIntosh.

Die 200 m Lagen der Männer gewann der Franzose Léon Marchand souverän.

Der Vierfach-Olympiasieger blieb in 1:53,68 Minuten deutlich über seinem am Mittwoch im Halbfinale fixierten Weltrekord (1:52,69), war aber erneut schneller als Ryan Lochte bei der alten Bestmarke im Jahr 2011.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar