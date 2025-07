Weltrekord! Marchand glänzt über 200 m Lagen

Das französische Schwimmer-Ass Léon Marchand hat bei der Weltmeisterschaft in Singapur den Weltrekord über 200 m Lagen geknackt. Im Halbfinale erzielte er eine Bestzeit von 1:52,69 Minuten und unterbot damit den 14 Jahre währenden Rekord des US-Amerikaners Ryan Lochte aus dem Jahr 2011.

Marchand war der erste Athlet, dem es beim Turnier in Singapur gelang, einen Weltrekord aufzustellen. Im Finale am Donnerstag strebt er seinen insgesamt sechsten WM-Titel an.

Olympia-Gold

"Ich kann es noch gar nicht glauben", sagte Marchand, der auch über die doppelte Distanz den Weltrekord hält: "Ich wusste, es wird nah an meiner persönlichen Bestzeit, weil ich mich sehr gut gefühlt habe und die Vorbereitung sehr gut lief. Aber 1:52 ist unfassbar für mich."

Während der Olympischen Spielen in Paris hatte er noch über die 200 m Brust und Schmetterling sowie über die 200 und 400 m Lagen jeweils die Gold-Medaille gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft tritt er nur in den Lagenstrecken an.

