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Walsh verbessert eigenen Weltrekord über 100 m Delfin

Gretchen Walsh verbessert in Fort Lauderdale zum dritten Mal binnen eines Jahres den Weltrekord und drückt die Bestmarke auf 54,33 Sekunden.

Walsh verbessert eigenen Weltrekord über 100 m Delfin Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres hat Gretchen Walsh den Weltrekord über 100 m Delfin verbessert.

Die US-Amerikanerin schwimmt die Distanz in Fort Lauderdale in 54,33 Sekunden. Ebendort hatte sie vor Jahresfrist als erste Frau in 54,60 die 55-Sekunden-Schallmauer unterboten.

Olympia-Silber und zahlreiche Titel

Die 23-jährige Walsh war bei Olympia 2024 in Paris ihrer Landsfrau Torri Huske unterlegen, holte in den Lagen-Staffeln aber zwei Mal Gold.

Auf der Kurzbahn ist sie siebenfache Weltmeisterin.

Der Weltrekord im Video:

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