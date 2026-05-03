🚨NEW WORLD RECORD!!!!!— 競泳NEWS (@swimcoverage) May 2, 2026
🇺🇸Gretchen Walsh
100Fly 54.33 WR🌏🌏🌏 pic.twitter.com/iFsqty2RqO
NEWS
Walsh verbessert eigenen Weltrekord über 100 m Delfin
Gretchen Walsh verbessert in Fort Lauderdale zum dritten Mal binnen eines Jahres den Weltrekord und drückt die Bestmarke auf 54,33 Sekunden.
Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres hat Gretchen Walsh den Weltrekord über 100 m Delfin verbessert.
Die US-Amerikanerin schwimmt die Distanz in Fort Lauderdale in 54,33 Sekunden. Ebendort hatte sie vor Jahresfrist als erste Frau in 54,60 die 55-Sekunden-Schallmauer unterboten.
Olympia-Silber und zahlreiche Titel
Die 23-jährige Walsh war bei Olympia 2024 in Paris ihrer Landsfrau Torri Huske unterlegen, holte in den Lagen-Staffeln aber zwei Mal Gold.
Auf der Kurzbahn ist sie siebenfache Weltmeisterin.