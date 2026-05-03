Walsh verbessert eigenen Weltrekord über 100 m Delfin

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres hat Gretchen Walsh den Weltrekord über 100 m Delfin verbessert.

Die US-Amerikanerin schwimmt die Distanz in Fort Lauderdale in 54,33 Sekunden. Ebendort hatte sie vor Jahresfrist als erste Frau in 54,60 die 55-Sekunden-Schallmauer unterboten.

Olympia-Silber und zahlreiche Titel

Die 23-jährige Walsh war bei Olympia 2024 in Paris ihrer Landsfrau Torri Huske unterlegen, holte in den Lagen-Staffeln aber zwei Mal Gold.

Auf der Kurzbahn ist sie siebenfache Weltmeisterin.

Der Weltrekord im Video: