Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist am Samstag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur ohne Medaille geblieben.

Die 27-Jährige beendete den Technik-Solobewerb mit 253,8417 Punkten an der vierten Stelle, auf die drittplatzierte Spanierin Iris Tio Casas fehlten knapp 6,5 Punkte. Gold ging an die Chinesin Xu Huiyan (272,9917).

Bei der WM 2023 in Fukuoka hatte Alexandri zweimal Silber gewonnen, für sie geht es bereits am Sonntag mit dem Kür-Bewerb weiter.

Alexandri war als Vierte in die Entscheidung gegangen und hatte bereits befürchtet, dass für sie nur "Blech" herausschauen würde. "Ich wusste, dass das Ergebnis so sein wird, wie es nach dem Vorkampf war", sagte die gebürtige Griechin.

"Man darf nicht so in einen Wettkampf gehen, aber ich wusste, dass ich heute keine Medaille gewinnen werde. Und auch die Mädchen, die hinter mir waren."

"Meine Performance hat Medaille verdient"

Alexandri übte Kritik an der Benotung. "Man darf nicht zu viel sagen, aber mich wundert, dass die Mädchen, die in den Medaillen waren, plötzlich zehn Punkte mehr haben als beim Vorkampf. Das geht nicht einfach so über Nacht. Ich kann mir nichts vorwerfen, aber in unserem Sport ist halt kein Chronometer dabei."

Außerdem meinte die WM-Vierte: "Es war sehr gut und meine Performance hat heute eine Medaille verdient, das weiß ich. Das wissen viele, auch auf der Tribüne."

Alexandri richtete ihre Konzentration bereits auf den Sonntag-Auftritt. "Ich glaube, meine Choreographie für morgen ist gut. Ich bin gespannt, wie sie ankommt. Meine Choreographie ist sehr neu, ich habe nur zwei Monate daran gearbeitet und bin sehr stolz darauf, weil ich alles alleine gemacht habe. Die Choreographie, die Musik, den Schnitt und auch die Soundeffekte dazu gegeben." Ihr Ziel sei die Finalteilnahme.

Vasilikis Schwestern Anna-Maria und Eirini Alexandri hatten sich am Freitag im Technik-Duett mit neuem Punkterekord von 305,1684 Zählern an die Spitze gesetzt, die Medaillenentscheidung steht am Montag auf dem Programm.

