Die Kurzbahn-WM in Budapest hat für Österreichs Schwimmer am Dienstag mit enttäuschten Gesichtern begonnen.

Sowohl Simon Bucher als auch Lukas Edl und Lena Kreundl scheiterten zum Beginn der Titelkämpfe im Vorlauf. Bucher belegte über 50 m Delfin in 22,49 Rang 17, Youngster Edl schwamm in derselben Disziplin mit 23,05 auf Platz 31. Kreundl scheiterte bei ihrer letzten Großveranstaltung im Vorlauf über 200 m Lagen mit 2:09,18 und Rang 18 ebenfalls im Vorlauf.

Vor allem Bucher hatte sich mehr erwartet. Der Vize-Weltmeister über 100 m Delfin auf der Langbahn hatte Probleme beim Start und auch bei der Wende. Er verpasste das Semifinale knapp um 0,06 Sekunden, blieb allerdings dabei nur 0,14 Sekunden über seinem österreichischen Rekord. Buchers großer Auftritt kommt am Freitag in seiner Paradedisziplin über 100 m, davor ist er noch am Donnerstag über 50 m Rücken gemeldet.

Kreundl verpasste klar das Finale. "Ich bin leider nicht so fit, wie ich das sonst so gewohnt bin. Ich habe auch leider massive Probleme mit meinem Knie, bin dazu auch seit September schon im Dienst bei der Polizei und hatte dadurch eine ganz andere Vorbereitung", sagte die Oberösterreicherin. Kreundl ist noch am Donnerstag über 100 m Lagen und am Samstag über 50 m Kraul gemeldet.