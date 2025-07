Schwimm-WM: OSV-Ass Mladenovic über 200 Meter chancenlos

Ein österreichisches Trio ist am Donnerstag bei der Schwimm-WM in Singapur vorzeitig ausgeschieden.

Luka Mladenovic musste nach dem achten Rang über 50 m Brust den enormen Anstrengungen Tribut zollen und belegte über 200 m in 2:12,03 Minuten den 21. Platz. Iris Julia Berger scheiterte auch bei ihrem dritten WM-Start im Vorlauf, über 100 m Kraul war sie mit 54,73 Sekunden 24. Springer Dariush Lotfi belegte vom 3-m-Brett mit 347,25 Punkten Rang 33 und verpasste das Semifinale.

Mladenovic nahm sein Ergebnis gelassen hin. "Im Großen und Ganzen bin ich nicht so enttäuscht. Es waren zwei harte Tage für mich mit wenig Schlaf, viel vorbereiten, nachbereiten und immer fokussiert sein", sagte der 21-jährige WM-Debütant.

Mladenovic dennoch zufrieden

Platz 21 sei "voll ok", meinte er, vor allem angesichts des so erfolgreichen 50-m-Wettkampfs. "Ich freue mich jetzt voll auf die Staffel (am Sonntag, Anm.) und darauf, zum ersten Mal mit den Großen mitzuschwimmen."

Die Abendsession am Donnerstag findet ohne österreichische Sportler oder Sportlerinnen statt. Am Freitag startet Simon Bucher über seine Paradedisziplin 100 m Delfin.

Bei der WM in Doha hatte der Tiroler Silber gewonnen, in Singapur geht er ohne große Erwartungen an den Start. "Ich erwarte mir hier keine Medaille, wie ich schon oft gesagt habe. Ich will Bestzeit schwimmen, die steht noch von 2022 aus Budapest", sagte er. Iris Julia Berger ist über 50 m Delfin noch einmal im Einsatz, Heiko Gigler über 50 m Kraul.

