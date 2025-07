Schwimm-WM: Gold für McIntosh - Zwölfjährige wird Vierte

Der kanadische Schwimmstar Summer McIntosh hat am Montag bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Singapur ihre zweite Goldmedaille geholt.

Nach dem Sieg am Vortag über 400 m Kraul gewann die 18-Jährige über 200 m Lagen in 2:06,69 Min. Auch in den anderen drei Endläufen des Tages waren Favoriten vorne.

Die US-Amerikanerin Gretchen Walsh siegte über 100 m Delfin 54,73 Sek., der Chinese Qin Haiyang über 100 m Brust in 58,23 Sek. und Maxime Grousset über 50 m Delfin in 22,48 Sek.

Freilich war der Franzose als Schnellster der Semifinali in einem offenen Finale "nur" Co-Anwärter auf den Titel, setzte sich aber 0,03 Sek. vor Noe Ponti durch. Dieser verpasste damit das erste Langbahn-WM-Gold für die Schweiz. Der italienische Weltrekordler und Olympiasieger Thomas Ceccon wurde in 22,67 Dritter.

Qin setzte über 100 m Brust dort fort, wo er bei der WM 2023 in Fukuoka aufgehört hatte, als er alle drei Bruststrecken für sich entschieden hatte.

Zwölfjährige wird Vierte

McIntosh blieb 0,99 Sek. über ihrem am 9. Juni bei den kanadischen WM-Trials fixierten Weltrekord, war daher nicht gänzlich zufrieden. "Ich bin nicht super-happy mit der Zeit, aber trotzdem froh über das Gold", sagte sie.

Die erst zwölfjährige Chinesin Yu Zidi wurde in 2:09,21 Min. Vierte, Bronze verpasste sie um lediglich 0,06 Sek. Die jüngste WM-Teilnehmerin tritt auch über 200 m Delfin und 400 m Lagen an. "

Delfin" Walsh hatte in 54,73 mehr als eine Sekunde Vorsprung, verpasste ihren Weltrekord um bloß 0,13 Sek.

Dienstag-Programm mit vier Österreichern

Nach einem Tag ohne Einsätze sind am Dienstag vier österreichische Aktive in Vorläufen dabei.

Martin Espernberger, WM-Dritter des Vorjahres, hat über 200 m Delfin seinen einzigen WM-Start. Der dreifache U23-Europameister Luka Mladenovic sowie Bernhard Reitshammer treten über 50 m Brust an, Iris Julia Berger über 200 m Kraul.

Der vierfache Einzel-Olympiasieger Leon Marchand tritt erst am Mittwoch über 200 m Lagen an, sein Ziel ist die Verbesserung des 14 Jahre alten Weltrekords des US-Amerikaners Ryan Lochte.

