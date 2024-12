Heiko Gigler mit neuem Ö-Rekord ins WM-Halbfinale

Österreichs Schwimmer sind am vorletzten Tag der Kurzbahn-WM in Budapest als Duo in der Abendsession (ab 17.30/ORF Sport +) vertreten.

Neben Simon Bucher über 100 m Delfin ist dies Heiko Gigler, der sich am Samstagvormittag mit einem rot-weiß-roten Rekord über 50 m Kraul gerade noch als 16. für das Semifinale qualifiziert hat.

In 21,19 Sek. verbessert er seinen eigenen Rekord um 0,06 Sekunden.

Gigler glaubt an weitere Verbesserung

"Das dritte Semifinale hier in Budapest nehme ich gerne mit, vor allem den österreichischen Rekord", sagt Gigler nach einem laut Eigenaussage nicht optimalen Rennen.

"Ich freue mich auf den Nachmittag, denke, dass ich noch ein wenig zulegen kann und hoffe, dass ich den Rekord noch mal verbessern kann. Alles andere ist Bonus."

Karriereende für Kreundl fix

Lena Kreundl beendet mit Platz 42 über 50 m Kraul ihre Karriere.

Die 27-Jährige wird sich nun vollends auf ihren Job als Polizistin konzentrieren. Über 50 m Brust scheiden Gigler und Bernhard Reitshammer mit derselben Zeit von 26,34 und Rang 20 aus.