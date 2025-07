Der Kärntner Heiko Gigler ist am Mittwoch bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Langbahn in Singapur über 100 m Kraul in den Vorläufen ausgeschieden.

Der 29-Jährige belegte in einem 110-köpfigen Feld in 49,05 Sek. Rang 32. Für den Aufstieg in das Semifinale der Top 16 hätte Gigler seinen österreichischen Rekord von 48,36 Sek. leicht verbessern müssen. Er ist noch am Freitag über 50 m Kraul und am Sonntag in der Lagen-Staffel im Einsatz.

Die erste österreichische Endlauf-Teilnahme im Beckenschwimmen bei diesen Titelkämpfen hat der Salzburger Luka Mladenovic in der Mittwoch-Finalsession um 14.03 Uhr MESZ über 50 m Brust. Der 21-jährige Triple-U23-Europameister ist in seinem ersten WM-Rennen gleich in die Medaillenentscheidung gekommen.

Das sind die 25 bestbezahlten Sportler des Jahres 2025