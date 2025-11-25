NEWS

Doping! Schwimm-Olympiasiegerin für zwei Jahre gesperrt

Die Kanadierin verpasste drei Doping-Kontrollen innerhalb von einem Jahr.

Doping! Schwimm-Olympiasiegerin für zwei Jahre gesperrt
Textquelle: © APA
Schwimm-Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist wegen des Verpassens dreier Doping-Kontrollen binnen zwölf Monaten für zwei Jahre gesperrt worden.

Die 100-m-Kraul-Titelträgerin der Spiele 2016 ist Kanadas erfolgreichste Olympionikin, bei ihrem Triumph in Rio de Janeiro war sie erst 16 Jahre alt gewesen.

Die Sperre der insgesamt siebenfachen Olympia- und 13-fachen WM-Medaillengewinnerin läuft bis 14. Juli 2027. Alle ihre seit 16. Juni 2025 errungenen Leistungen sind gestrichen.

