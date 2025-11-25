0

(Anzahl der Erwähnungen der New Orleans Saints in der User Endzone in 2025)

by Snnob

Im Laufe dieser Woche wurden wir, die Hosts für diese Ausgabe, darauf aufmerksam gemacht, dass die New Orleans Saints in dieser Saison in der User Endzone noch kein einziges Mal erwähnt wurden. Also habe ich mir überlegt diese "Unserie" zu beenden. Das Einzige, was im Vorfeld nicht klar war, ob diese Erwähnung hier eine positive oder negative sein wird.

Wie sich herausgestellt hat, gibt es auch weiterhin nicht wirklich etwas Positives über die Saints zu schreiben. Die Leistung am Sonntag gegen ein schwächelndes Falcons-Team, welches ohne Penix und London gespielt hat, war wieder einmal nicht genügend.

Der erste Start von QB Shough im Superdome ging mit sehr hohen Erwartungen einher. Immerhin wurde das letzte Spiel vor deren Bye-Week gewonnen. Liest man nur die Statistik vom jungen QB der Saints, würde man auch meinen, dass es ein insgesamt gutes Spiel war, allerdings hat sich das Team aus New Orleans immer wieder selbst das Leben schwer gemacht.

Zu den gravierendsten Fehlern zählen sicherlich der Fumble von Alvin Kamara im Opening-Drive, wie auch die beiden verschossenen Field Goals von Kicker Blake Grupe, dazu die völlig falschen Entscheidungen in der Red-Zone. Beide dieser Drives wurden aus meiner Sicht komplett vercoacht. Beim ersten Versuch, in die Endzone zu kommen, ließ man Shough zwei Mal laufen, bevor der dritte Versuch ein Taysom-Hill-Lauf war. Alle Läufe scheiterten und beim vierten Versuch folgte ein Incomplete-Pass von der 1-Yard-Linie.

Beim zweiten Versuch in der Red Zone gab es ein ähnliches Desaster: Zwei Läufe für Shough und dann ein Pass von Hill von der 1 -Yard-Linie. Dieser wurde nach einem schlechten Snap von Hill zu einem "Intentional Grounding"-Penalty weggeworfen. Beide Drives zusammen brachten genau drei Punkte ein.

Es läuft nicht viel Gutes bei den Saints in dieser Saison, einige wenige Lichtblicke gibt es aber durchaus. Chris Olave spielt eine passable Saison und auch die Leistungen von Shough sind "okay". Allerdings muss sich die gesamte Franchise überlegen, wie man sich besser aufstellen kann, um in Zukunft wieder an die erfolgreichen Jahre mit Drew Brees anschließen zu können. Und ein erster Schritt wird es sein, die wahrscheinlich sehr gute Draftposition im kommenden Draft so gut es geht auszunutzen.