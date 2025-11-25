NEWS

49ers auf Playoff-Kurs! McCaffrey trumpft gegen Ex-Team auf

Running Back ist wieder mal der entscheidende Mann für die San Francisco 49ers.

49ers auf Playoff-Kurs! McCaffrey trumpft gegen Ex-Team auf Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Drei Jahre nach seinem Wechsel von den Carolina Panthers nach Kalifornien hat NFL-Star Christian McCaffrey seine San Francisco 49ers zum Sieg im Duell beider Teams geführt.

Mit einem 20:9 sicherten sich die 49ers ihren achten Saisonerfolg. McCaffrey erarbeitete 142 Yards Raumgewinn und holte einen Touchdown. Die 49ers stehen damit auf einem Play-off-Platz.

McCaffrey ist einer der wenigen Profis der NFL, die als Runningback und als Receiver beständig auf gute Werte kommen.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Overtime! Colts kassieren knappe Pleite gegen Chiefs

Nach Overtime! Colts kassieren knappe Pleite gegen Chiefs

Football
Darts-WM 2026: Das ist der Auftaktgegner von Mensur Suljovic

Darts-WM 2026: Das ist der Auftaktgegner von Mensur Suljovic

Mehr Sport
3
Marcel Hirscher fehlen 2,5 Sekunden auf die Weltspitze

Marcel Hirscher fehlen 2,5 Sekunden auf die Weltspitze

Ski Alpin
Evertons Moyes: "Mir gefällt es, wenn meine Spieler streiten"

Evertons Moyes: "Mir gefällt es, wenn meine Spieler streiten"

Premier League
Achter Sieg in Folge für Pöltl und Toronto in der NBA

Achter Sieg in Folge für Pöltl und Toronto in der NBA

Basketball
2
Fitz und Minnesota scheitern im MLS-Playoff an San Diego

Fitz und Minnesota scheitern im MLS-Playoff an San Diego

International
Tätlichkeit und Traumtor: Everton schlägt United in Unterzahl

Tätlichkeit und Traumtor: Everton schlägt United in Unterzahl

Premier League
8
Kommentare

Kommentare

American Football NFL Carolina Panthers Christian McCaffrey San Francisco 49ers Brock Purdy Sport-Mix National Football League