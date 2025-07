Mit 27 Mädchen und 30 Burschen aus allen neun Bundesländern bricht Österreichs Team zu den Europäischen Jugendspielen (EYOF) nach Skopje auf.

Die Sommer-Ausgabe der Nachwuchs-Spiele der 13- bis 18-Jährigen im Zeichen der fünf Ringe startet am Sonntag und geht über sieben Tage.

15 Sportarten stehen auf dem Programm, aus ganz Europa sind rund 4.000 Talente am Start. In der Leichtathletik (zwölf Teilnehmer) und im Schwimmen (zehn) ist Österreich am stärksten vertreten. Dazu kommen Athletinnen und Athleten im Badminton, Straßenrad, Mountainbike, Kanu, Judo, Sportschießen, Tischtennis, Taekwondo und Kunstturnen.

Jüngste ÖOC-Starterin ist die 13-jährige Schwimmerin Lilli Paier, Oberösterreich stellt mit 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das größte Kontingent. ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch sprach von einem "vielseitigen und starken" Team. "Für viele ist das EYOF der erste Kontakt mit dem Olympischen Gedanken. Diese Erfahrung prägt und motiviert für die nächsten Schritte auf dem Weg zu Olympischen Spielen", meinte der ehemalige Volleyballer.

Im Flieger geht es am Samstag von Wien aus in Nordmazedoniens Hauptstadt, davor stand ein Kick-off-Event in Spital am Pyhrn auf dem Programm. Über die Einkleidung ging es zu Teambuilding-Aktivitäten und Workshops. Mit allen Betreuern, Trainern und medizinischen Begleitern umfasst Österreichs Delegation 96 Personen. Mit dabei ist auch die Ukrainerin Solomija Sawtschuk, die als Refugee-Athletin im Taekwondo antritt.

Para-Jugendspiele mit österreichischer Premiere

Parallel zu den EYOF finden ab kommenden Donnerstag für vier Tage auch die europäischen Para-Jugendspiele der 12- bis 23-Jährigen in Istanbul statt.

Erstmals entsendet auch Österreichs Paralympisches Committee (ÖPC) ein Team, für Präsidentin Maria Rauch-Kallat ist dies "ein wichtiger Schritt und ein bedeutendes Zeichen".

Bei der siebenten Auflage der EPYG werden in neun Sportarten die Sieger gekürt. Im Para-Boccia ist Österreich mit Christian Schimpl vertreten, Sarah-Maria Baumegger ist beim Para-Schwimmen dabei. Dazu kommt Noah Rainer im Para-Tischtennis.

