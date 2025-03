Parallel zur Wahl des neuen ÖOC-Präsidiums und -Vorstands hat Florian Gosch am Montag das Amt des ÖOC-Generalsekretärs übernommen.

Der 44-Jährige war für diese Funktion am 18. Juni 2024 vom ÖOC-Präsidium mit Zustimmung des Vorstands einstimmig zum Nachfolger von Peter Mennel bestimmt worden, wobei der Vertrag des Vorarlbergers Mennel bis Ende Juni 2025 läuft. Bei der jüngsten ÖOC-Präsidiumssitzung hat sich der 69-Jährige aber entschieden, sein Amt vorzeitig zu übergeben.

"Wir hatten eine intensive, sehr gute Übergangsphase", sprach Gosch im APA-Gespräch vor der ordentlichen ÖOC-Hauptversammlung in einem Wiener Hotel seine seit den Olympischen Sommerspielen in Paris gut halbjährige Einarbeitungsphase an.

Amtszeit bis März 2030

Gosch hat ein abgeschlossenes BWL-Studium und sich im vergangenen Jahr in einem mehrstufigen Auswahlprozess gegen 83 nationale und internationale Bewerbungen durchgesetzt. Beim ÖOC ist der Steirer 2011 als Marketingexperte eingestiegen. Bis zuletzt war er Marketingleiter und Mitglied der Geschäftsführung.

Die Amtszeit von Gosch läuft bis 24. März 2030, also für fünf Jahre. Als Beach-Volleyballer war er bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008, mit Nik Berger bzw. Alexander Horst erreichte er da die Ränge 17 und fünf. Mit Horst wurde er 2009 Vize-Europameister, 2007 und 2009 WM-Neunter.

Vor seiner Beach-Karriere war Gosch Hallen-Nationalspieler. Seine Laufbahn beendete er im Dezember 2010 wegen anhaltender Knieprobleme. Parallel zu seiner sportlichen Laufbahn absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Mennel bleibt dem ÖOC noch bis Ende Juni erhalten.