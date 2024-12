Weißhaidinger und Hudson erneut Leichtathleten des Jahres

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Speerwerferin Victoria Hudson sind erneut Österreichs Leichtathleten des Jahres.

Beiden gelang es, den Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Weißhaidinger entschied die Wahl unter Expertinnen und Experten sowie Online-Usern zum zehnten Mal in Folge für sich. Er ist Rekordsieger vor Günther Weidlinger, der im Zeitraum von 1996 bis 2007 achtmal gewann.

"Es freut mich, zum zehnten Mal in Folge Athlet des Jahres geworden zu sein. Das ist nicht einfach, so lange auf so hohem Niveau Leistungssport zu betreiben und weitgehend verletzungsfrei zu bleiben", sagte Weißhaidinger.

"Vielen herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler, die mir damit eine Riesenfreude bereiten", kommentierte Hudson das Ergebnis.

