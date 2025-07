Weißhaidinger mit Saisonbestleistung am Heim-Platz

Lokalmatador Lukas Weißhaidinger hat dem Leichtathletik-Meeting auf seinem Heim-Platz in Taufkirchen an der Pram am Samstag seinen Stempel aufgedrückt.

Der Vize-Europameister verbesserte seine am Mittwoch in Eisenstadt aufgestellte Saisonbestleistung von 64,93 m viermal, im fünften Versuch gelang ihm die Tageshöchstweite von 67,03 m.

"Mit Pauken und Trompeten und Schlagzeug zurück"

"Aufgrund der Rückenprobleme war der Saisoneinstieg heuer so schwer wie noch nie. Aber jetzt ist mir ein richtiger Befreiungsschlag gelungen", jubelte Weißhaidinger.

"Ich bin mit Pauken und Trompeten und Schlagzeug zurück im Konzert der Großen, würde ich sagen. Das war der wohl wichtigste Wettkampf der Saison für mich - im Hinblick auf die WM in Tokio. Ab sofort ist mit mir zu rechnen."

Weniger geschmeidig lief es für die Speerwerferinnen und Speerwerfer, die vom Regen u.a. zu einer 40-minütigen Pause gezwungen wurden. Den Tagessieg holte sich mit 61,16 m die Norwegerin Sigrid Borge, Europameisterin Victoria Hudson wurde mit 60,50 m Zweite.