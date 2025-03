Sensationslauf! Pallitsch steht im WM-Finale

Der Burgenländer Raphael Pallitsch hat am Freitag bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathletik über 1.500m den Finaleinzug geschafft.

Der 35-Jährige bestimmte in seinem Vorlauf das Tempo mit und musste in 3:40,08 Min. nur dem norwegischen Weltrekordler Jakob Ingebrigtsen den Vortritt lassen. Die Top zwei jedes der vier Heats und der danach Zeitschnellste bestreiten am Sonntag (13.15 Uhr MEZ) den Endlauf. Die Burgenländerin Caroline Bredlinger schied über 800m aus.

Als Ingebrigtsen am Österreicher vorbeizog, habe dieser mit ihm mitbeschleunigt. "So konnte keiner an uns beiden vorbei. Auf der Zielgerade habe ich auf die Vidiwall geschaut und gesehen, dass der Abstand immer größer wird. Aber die Anderen waren mental gebrochen, weil das Loch schon aufgegangen war", erklärte Pallitsch.

Bredlinger verpasst trotz fünftschnellster Vorlaufzeit 800m-Finale

"Jetzt im WM-Finale zu stehen ist der Wahnsinn, das ist verrückt. Alles besser als Neunter ist eine Zugabe, ich habe nichts zu verlieren, mit der Lockerheit gehe ich auch rein."

Bredlinger markierte in 2:03,78 Minuten die insgesamt fünftschnellste Vorlaufzeit des Feldes, wurde aber im schnellsten Heat ebenfalls Fünfte. Nur die Top drei der vier Vorläufe kamen ins Semifinale. Den Aufstieg verpasste die Burgenländerin als Gesamt-14. um 0,22 Sekunden.

"Ich habe in dieser Hallensaison viel gelernt, vor allem wie ich es taktisch besser machen könnte", sagte die 23-Jährige. Ihr Ziel für die Freiluft-Saison ist, an die 2-Minuten-Marke heranzukommen oder sie zu unterbieten.