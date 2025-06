Siebenkämpferin Anna Hall hat sich in Götzis mit einem neuen Meetingrekord zur zweitbesten Frau der Leichtathletik-Historie gemacht.

Die US-Amerikanerin, die in Vorarlberg bereits 2023 triumphiert hatte, kam am Sonntag auf 7.032 Punkte und liegt nun gemeinsam mit der Schwedin Carolina Klüft in der Allzeit-Statistik nur noch hinter ihrer Landsfrau Jackie Joyner-Kersee, die in den Achtziger- bzw. Neunziger-Jahren diese Marke mehrmals übertroffen hatte.

Im letzten Bewerb trumpfte die 24-jährige Hall noch einmal groß auf, lief über die 800 m in 2:01,84 Sekunden neuen Siebenkampf-Weltrekord über diese Distanz und übertraf schließlich die alte Götzis-Bestmarke der Belgierin Nafissatou Thiam aus dem Jahr 2017 (7.013) um 19 Punkte. Die Olympia-Fünfte von Paris 2024 hatte ihre bisherige Bestmarke mit 6.988 Zählern 2023 ebenfalls in Götzis markiert.

"Bedeutet mir so viel"

"Ich habe die 7.000 Punkte im vergangenen Jahr so knapp verpasst. Ich bin so glücklich, das ist fantastisch", jubelte Hall im ORF-Interview. Dass sie die siebentbeste Siebenkampf-Leistung aller Zeiten hinlegte, brachte Hall zum Strahlen. "Das bedeutet mir so viel", betonte Hall, die von ihrem Freund Darius Slayton, Wide Receiver der New York Giants, auf der Tribüne angefeuert wurde. Um ihren Hals baumelte eine Kette mit einem Anhänger, der die römische Zahl VII (7) zeigt.

Die Konkurrenz in Götzis war chancenlos. Sofie Dokter aus den Niederlanden war mit 6.576 Punkten weit abgeschlagen, ihr folgte auf Rang drei Martha Araujo aus Kolumbien mit 6.475 Zählern.

Die einzige Österreicherin im Feld, Chiara-Belinda Schuler, wurde mit 5.904 Punkten 18. Die 23-jährige Vorarlbergerin verpasste ihre persönliche Bestleistung (5.916) nur knapp.

Skotheim sorgt für norwegischen Sieg

Bei den Männern holte sich der Norweger Skander Skotheim mit 8.909 Punkten den Sieg vor Kyle Garland (USA/8.626) und ex aequo Simon Ehammer (SUI) sowie Niklas Kaul (GER/je 8.575). Skotheims Marke ist die neuntbeste aller Zeiten, der 2001 vom Tschechen Roman Sebrle markierte Götzis-Rekord von 9.026 Punkten war nicht in Gefahr.

Topfavorit Damian Warner, der schon am Samstag abgeschlagen war, spielte im Kampf um den Sieg keine Rolle. Der achtfache Götzis-Sieger aus Kanada wurde mit 8.527 Punkten Siebenter.

Matthias Lasch kam in seinem ersten Zehnkampf in der allgemeinen Klasse als 17. mit 7.986 Punkten dem 8.000er ziemlich nahe. "So früh in der Saison und mit so wenig Vorbereitung war so etwas für mich nicht realistisch. Ich kann es noch gar nicht glauben", jubelte Lasch.

Der 20-jährige Oberösterreicher ist nun der achtbeste Österreicher im Zehnkampf, die Bestmarke stellte Dominik Distelberger 2016 mit 8.175 Punkten auf. "Ziel ist es, der Beste zu werden", meinte Lasch.

