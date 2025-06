Österreich-Rekordhalter 2026 erstmals bei VCM am Start

In einer Symbiose aus klassischer Musik und dem österreichischen Rekordhalter Aaron Gruen als prominentem Teilnehmer auf zwei Bühnen geht im kommenden Jahr der Vienna City Marathon (VCM) an den Start.

Der in den USA wohnende Gruen hält seit März mit 2:09:53 den ÖLV-Rekord und wird am 19. April 2026 seinen ersten Marathon in Österreich laufen. Am Vortag wird der 26-Jährige auch gemeinsam mit den Wiener Symphonikern im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins auftreten.

Es ist ein einzigartiges Konzert, das die VCM-Organisatoren und die Symphoniker am Montag in Wien präsentierten. Am Vortag der größten Laufveranstaltung in Österreich wird ab 11.00 Uhr zu einem Konzert geladen, bei dem Musikerinnen und Musiker unter den Läufern mit dem renommierten Orchester unter der Leitung von Tobias Wögerer Walzer, Märsche und Polkas von Johann und Josef Strauss, Franz Lehár, Johann Schrammel, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms spielen.

Wien erklingt auf klassische Weise

"Mit diesem Projekt wird der Vortag des Vienna City Marathons zum festlichen Start von Gemeinschaft, der Grenzen versetzt und musikalische sowie sportliche Höchstleistungen feiert", sagte Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker anlässlich der Präsentation des Vorhabens am Montag.

"Der Vienna City Marathon ist ein Lauf durch die Welthauptstadt der Musik. Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und den Läufer*innen lassen wir Wien auf klassische Weise erklingen - doch auch moderne Musik spielt eine zentrale Rolle", kündigte VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu an.

Musikalische Sportlerinnen und Sportler können sich bereits für beide Veranstaltungen bewerben bzw. anmelden. Prädestiniert für Auftritte auf beiden Bühnen ist Gruen, der nicht nur ein herausragender Läufer, sondern auch ein ausgezeichneter Musiker ist.

"Ich freue mich riesig auf meinen Start beim Vienna City Marathon. Vielleicht ist sogar ein neuer österreichischer Rekord möglich", erklärte der Sportler, dessen Familie 1939 vor dem Nazi-Regime in die USA geflüchtet war und der seit 2024 die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.

Laufen und Musik prägen das Leben von Gruen

Gruen spielt Cello, seit er vier Jahre ist, und freut sich auch auf die musikalische Perspektive.

"Laufen und Musik sind zwei Dinge, die mein Leben prägen. Laufen und Musik haben viel gemeinsam. Beide fordern Ausdauer, Disziplin, aber auch Kreativität, ob es eine schwierige Passage beim Cello ist, oder ein schwieriges Work-out im Laufen. Die Chance, mit den Wiener Symphonikern auf einer Bühne im Musikverein zu sein, macht den VCM 2026 einzigartig. Ich freue mich dabei zu sein und hoffe, zumindest ein paar Stücke mitspielen zu können", teilte er in einer Videobotschaft aus den USA mit.

Neben Sport und Musik kommt bei Gruen aber auch die Ausbildung nicht zu kurz, wird er doch in Harvard ein Medizinstudium beginnen.

