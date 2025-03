Karin Strametz ist mit neuer persönlicher Bestleistung von 7,99 Sek. über 60 m Hürden in das Halbfinale der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn eingezogen.

Die 26-jährige Leibnitzerin wurde in ihrem Vorlauf Dritte, gesamt war es die achtschnellste Zeit. Raphael Pallitsch kam über 1.500 m in seinem Vorlauf in 3:40,96 Min. an die vierte Stelle, das reichte um einen Platz nicht zum Finaleinzug. Hürdensprinter Enzo Diessl schied nach Sturz aus.

"Ich habe ein großes Vertrauen in mich, dass ich schnell laufen kann, darum klappt es offenbar bei Großereignissen immer sehr gut. Ich bin heute schon sehr gut beim Start rausgekommen und bis auf eine Hürde auch sehr gut durchgekommen. Es freut mich riesig, jetzt endlich unter acht Sekunden geblieben zu sein", sagte Strametz.

Pallitsch sprach von einem "mutigen Rennen, auf das ich stolz sein kann, auch wenn ich halt ins Finale wollte. Das ist jetzt ein wenig bittersüß".