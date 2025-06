Überragendes FInale! Nordirland gewinnt World Cup of Darts

Nordirland gewinnt den World Cup of Darts 2025!

Im Finale bezwingen Josh Rock und Daryl Gurney Wales' Gerwyn Price und Jonny Clayton mit 10:9.

Lange kann sich keines der beiden Teams in diesem hochklassigen Finale so wirklich absetzen. Schon zur Hälfte des Matches wird der 180er-Rekord (16) in einem World-Cup-Endspiel gebrochen. Danach beide aber noch nach.

Der erste Knackpunkt erfolgt beim Stand von 7:5 für Wales. Zuerst vergibt Rock auf der Doppel-1, doch Clayton bestraft den Fehler auf der Doppel-Acht nicht. So bringt Gurney die Nordiren wieder auf 6:7 heran, gleicht daraufhin per Break zum 7:7 aus und bringt seine Nation sogar 8:7 in Front.

Eiskalter Gurney hievt Nordirland zum Sieg

Auch das 9:7 besorgt der erfahrenere Spieler im nordirischen Team, diesmal auf der Doppel-14. Price durchbricht Gurneys Serie allerdings mit dem 8:9 auf der Doppel-20.

Dann hat Nordirland sogar vier Matchdarts auf den Sieg. Einen verpasst "Rocky", bevor Gurney drei Darts auf der Doppel-5 liegen lässt. Diesmal bestraft Clayton den Fehler und bringt Wales auf der Doppel-16 ins alles entscheidende letzte Leg.

Und dieses spielt Nordirland überragend. Gurney trifft die Doppel-8 und schießt sein Land damit zum Titel. Für Rock ist es der erste Major-Triumph, für Gurney bereits der dritte.

Alle Darts-Weltmeister der PDC-Geschichte