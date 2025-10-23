Jahrelange Sperre für Marathan-Weltrekordlerin Chepngetich

Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich ist von der Unabhängigen Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) wegen Dopings für drei Jahre gesperrt worden.

Die Kenianerin hatte vor kurzem zugegeben, das verbotene Diuretikum Hydrochlorothiazid eingenommen zu haben, ein u.a. der Verschleierung anderer verbotener Substanzen im Urin dienendes Entwässerungsmittel.

Im Juli war Chepngetich in diesem Fall vorläufig suspendiert worden, es drohte eine Vierjahressperre.

Die positive Probe war bei einer am 14. März genommen worden. Chepngetich war im Oktober 2024 in Chicago in 2:09:56 Stunden als erste Frau über die Marathon-Distanz unter 2:10 Stunden geblieben.