van Gerwen, Michael van Gerwen, Michael VGE
Anderson, Gary Anderson, Gary AND
Endstand
1:4
2:3 , 2:3 , 3:1 , 1:3 , 1:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
Darts-WM: Anderson bezwingt Van Gerwen im Legenden-Duell

Der "Flying Scotsman" bezwingt den Niederländer im Duell zweier Ex-Champions ziemlich deutlich. WM-Favorit Humphries dreht frühen Rückstand souverän um.

Darts-WM: Anderson bezwingt Van Gerwen im Legenden-Duell Foto: © getty
Starker Auftritt von Gary Anderon!

Die schottische Darts-Legende setzt sich im Achtelfinale der Darts-WM mit 4:1 in Sätzen gegen Michael van Gerwen (NED) durch.

Anderson glänzt mit einer 2:0-Satzführung

Ein wahres 180er-Spektakel mit sieben perfekten Aufnahmen führt Anderson im Decider zur 1:0-Satzführung. Anderson überzeugt auch fortan gegen "Mighty Mike" mit einer überzeugenden Gegenwehr und holt sich die 2:0-Führung.

Van Gerwen erhöht im dritten Setz allerdings sein Niveau auf ein Set-Average von 116 Punkten, verkürzt damit zum 1:2. Der Niederländer präsentiert sich im vierten Satz aber beim Checkout schwach und steht letztlich nach einem weiteren Satzverlust mit dem Rücken zur Wand.

Van Gerwen lässt zu viele Chancen aus

Auch im fünften Set verpasst van Gerwen einige Chancen, um den Rückstand noch zu verkürzen. Schließlich nutzt Anderson dies aus und zieht verdientermaßen ins Viertelfinale im Alexandra Palace ein.

Auf den schottischen Weltmeister von 2015 und 2016 wartet im Viertelfinale am Neujahrstag nun Justin Hood (ENG).

Humphries nach Rückstand letztlich problemlos weiter

Ein großer WM-Favorit beendet hingegen die letzte Abend-Session vor dem Jahreswechsel. Luke Humphries löst dabei das Viertelfinal-Ticket mit einem 4:1-Satzerfolg über Kevin Doets (NED).

Dabei überrascht der Niederländer zu Beginn in einem Break-Festival im ersten Satz mit der 1:0-Satzführung. Humphries behält daraufhin sein Scoring von über 100 Punkten. Bei Doets folgt jedoch ein Leistungsabfall.

Humphries entscheidet hingegen ab dem zweiten Satz sagenhafte zwölf von 14 Legs für sich und unterstreicht seine Favoritenrolle bis zum fixierten Fünf-Satz-Erfolg.

Nun trifft "Cool Hand Luke" im Viertelfinale mit dem Europameister und Darts-Youngster Gian van Veen auf den nächsten Niederländer.

