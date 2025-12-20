Millionenkampf: Joshua mit K.O.-Sieg gegen Influencer Jake Paul

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Box-Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden.

Der 36-jährige Brite besiegte in Miami den etwa zehn Jahre jüngeren US-Amerikaner in dem Kampf über acht Runden durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde.

"Es war nicht die beste Performance, es dauerte etwas länger als erwartet", sagt Joshua nach dem Kampf und zollte seinem Gegner Respekt.

Stolz überwiegt gebrochenes Kiefer

Im lukrativen und zu einem Spektakel stilisierten Kampf versuchte Paul, sich dem deutlich erfahreneren, größeren und schwereren Joshua zu entziehen.

Erst als Paul ab der fünften Runde müde wurde, setzte der Brite zunehmend härtere Treffer und schickte den Amerikaner mehrfach in die Ringseile und zu Boden. Mit einer harten Rechten Mitte der sechsten Runde beendete Joshua dann das Duell.

Paul zeigte sich stolz und gab im Interview an, dass sein Kiefer gebrochen sei. Er wolle in Zukunft auch um einen Weltmeister-Gürtel boxen.

Zweite Niederlage für Paul

Er hatte bisher nur einen Kampf in seiner Karriere verloren und unter anderem im vergangenen Jahr die deutlich ältere Box-Legende Mike Tyson einstimmig nach Punkten besiegt.

Beide Boxer sollen gemäß Medienberichten eine hohe Millionengage im mittleren achtstelligen Bereich kassiert haben.

Comeback für Joshua - und nun gegen Fury?

Joshua hatte 2017 spektakulär Box-Idol Wladimir Klitschko besiegt. Vor vier Jahren musste er seine WM-Gürtel an den aktuell besten Schwergewichtler Oleksandr Usyk abgeben. Auch in einem Rückkampf unterlag er.

Zuletzt stieg Joshua 2024 in den Ring und scheiterte dort an Landsmann Daniel Dubois. Nun stand er erstmals wieder im Ring - und forderte am Ende noch Tyson Fury zu einem lang ersehnten britischen Duell heraus.