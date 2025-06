Fußball-WM 2026 - here we go!

Am Samstag startet Österreich in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Erster Gegner ist Rumänien, Anpfiff ist um 20:45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion (LIVE-Ticker >>>).

In Episode 5 von LAOLA1 Daily teilt Harald, der von Samstag bis Donnerstag beim ÖFB-Team in Seefeld war, seine Eindrücke. Gemeinsam mit Patrick spricht er über die gefährlichen Rumänen, die nach ihrer Auftaktpleite gegen Bosnien bereits unter Druck stehen – ein echtes "Do-or-Die-Spiel".

Ebenfalls Thema: Der SK Rapid präsentiert mit Daniela Bauer seine neue Geschäftsführerin Wirtschaft.

Und zum Abschluss wird noch eine Skisprung-Ikone gefeiert.

Hier ansehen:

LAOLA1 Daily als Podcast anhören:

Dieser Rumänien-Kader nimmt es mit Österreich auf