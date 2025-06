Beim LASK startet die nächste Trainer-Ära – und die könnte richtig spannend werden.

Joao Sacramento übernimmt: ein Portugiese mit Weltklasse-Erfahrung, aber ohne Cheftrainer-Vergangenheit.

Warum der frühere Co-Trainer von José Mourinho jetzt in Linz durchstarten will, besprechen Patrick und Christian in Episode 16 von LAOLA1 Daily.

Beide haben die erste Pressekonferenz des 36-Jährigen verfolgt – und schildern ihre Eindrücke vom neuen LASK-Coach.

Was bringt der Mourinho-Schüler mit? Und: Kann er in Linz bestehen?

Zum Abschluss wird Marc Janko zum Geburtstag gratuliert.

